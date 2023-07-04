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Иран вступил в ШОС и призвал отказаться от доллара

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:20
Иран вступил в ШОС и призвал отказаться от доллара
Президент Ирана Ибрахим Раиси. © РИА Новости
Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), куда входят Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Решение было принято во вторник на онлайн-саммите глав государств ШОС в Нью-Дели, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Государства-члены подчеркнули историческое значение приема Исламской Республики Иран в ШОС в качестве полноправного государства-члена", - говорится в декларации, принятой по итогам саммита.

Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что это решение обеспечит его страну условиями для укрепления безопасности, суверенитета и устойчивого развития экономики. Выступая на саммите он также призвал страны-члены ШОС переходить на расчеты в национальных валютах.

"Гегемония западного мира способствует гегемонии доллара. Для того, чтобы создать новый экономический порядок, необходимо удалить этот инструмент гегемонии в мировой практике, использовать национальные валюты в расчетах между странами", - заявил Раиси.


Источник: Tengrinews.kz
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