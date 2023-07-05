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На Земле зафиксировали самый жаркий день в истории

Просмотров:283 Опубликовано: Сегодня, 17:00
На Земле зафиксировали самый жаркий день в истории
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
В минувший понедельник, 3 июля, на Земле зафиксировали самый жаркий день в истории. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на данные американских метеорологов.

В университете штата Мэн подсчитали, что среднесуточная температура в мире 3 июля составила 17,01 градуса Цельсия — полученный показатель впервые за 44 года наблюдений превысил отметку в 17 градусов Цельсия. По информации специалистов, рекордно высокие температуры были отмечены в Перу, а также ряде регионов Канады и штатов США, где экстренные службы предупредили более 30 миллионов человек о сильной жаре. Кроме того, в Северной Африке параметр установился на уровне около 50 градусов Цельсия, а в Пекине температура 9 дней подряд превышала отметку в 35 градусов Цельсия. Наконец, в Антарктиде, где сейчас зима, наблюдаются аномально высокие температуры, так как таяние ледников ускоряется, а солнце становится ярче.

Полученный показатель среднемировой температуры является неофициальным и должен получить подтверждение со стороны компетентных организаций. По словам директора Национального центра экологической информации Дика Арндта, зафиксированный рекорд служит отражением глобального потепления на фоне большого объема выбросов парниковых газов и сильного влияния Эль-Ниньо (временное потепление воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат всего мира).

Высокие температуры на Земле негативно сказываются на здоровье людей, особенно самых юных и пожилых. Климатологи порекомендовали пить достаточное количество воды, находиться в прохладных местах и избегать серьезных физических нагрузок, находясь на улице.

В июне стало известно, что две тысячи паломников в Саудовской Аравии пострадали из-за жары. Температура в пустыне поднялась до 48 градусов Цельсия.


Источник: lenta.ru
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