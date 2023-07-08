Радикалы разгромили и сорвали гей-фестиваль в Грузии

Активисты и радикалы правых партий Грузии сорвали проведение ЛГБТ-фестиваля Tbilisi Pride Fest в Тбилиси, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Настоящее время".В субботу, 8 июля, несколько сотен человек прошли маршем к озеру Лиси, где должно было состояться мероприятие. После остановки шествия полицией и задержания некоторых протестующих толпе удалось прорваться через оцепление силовиков. По сообщению телеканала Mtavari Arkhi, протестующие нападали в том числе и на журналистов.По словам организаторов фестиваля, полицейские не смогли обеспечить безопасность на мероприятии.Сообщается, что радикально настроенные протестующие прорвались на территорию Tbilisi Pride Fest. Они разгромили сцену, сожгли радужные флаги. Полиция, как передавали с места журналисты ряда изданий, не контролировала ситуацию и не мешала погрому.По информации СМИ, полицейские на автобусах успели вывезли с территории представителей ЛГБТ-сообщества.Tbilisi Pride опубликовал заявление в связи со срывом фестиваля. В нем организаторы выразили мнение, что "нападение было предварительно согласовано с МВД и радикальной группировкой Alt-info".Перед сорванным фестивалем члены ЛГБТ-сообщества в рамках недели борьбы с гомофобией провели в Тбилиси два закрытых мероприятия.