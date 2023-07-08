Мысли о долгах

Высказывания знаменитых людей



Когда ты в долгах, ты не можешь сказать «нет». Поэтому важно иметь fuck you money – сумму, достаточную, чтобы послать кого угодно и делать что нравится.

Том Хэнкс



Долги – единственное, что по-настоящему связывает тебя с людьми.

Сергей Довлатов



Небольшой долг создает должника, долг побольше – врага.

Публилий Сир



Есть два пути завоевания государств: первый – мечом, второй – долгом.

Джон Куинси Адамс



Постойте, когда я брал эти деньги, мне сказали, что в будущем мне придется их возвращать, но это не будущее, это паршивое настоящее!

Гомер Симпсон



Дружба – это такое святое, сладостное, прочное и постоянное чувство, что его можно сохранить на всю жизнь, если только не пытаться просить денег взаймы.

Марк Твен



Если хочешь избавиться от гостя, докучающего своими визитами, дай ему взаймы денег.

Бенджамин Франклин



Долги похожи на всякую другую западню: попасть в них весьма легко, но выбраться довольно трудно.

Бернард Шоу



Честные люди платят свои долги, не увиливая и не хныча.

Этель Лилиан Войнич



Не занимай и не ссужай.

Давая деньги в ссуду,

Лишаемся мы денег и друзей,

А займы притупляют бережливость.

Уильям Шекспир



Я научился смотреть на смерть как на старый долг, который рано или поздно надо заплатить.

Альберт Эйнштейн



Когда мне должен кто, отлично помню я, но если должен я, не помню, хоть убей.

Аристофан