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Первый президент-гей: Эдгар Ринкевич вступил в должность главы Латвии

Просмотров:263 Опубликовано: Сегодня, 09:24
Первый президент-гей: Эдгар Ринкевич вступил в должность главы Латвии
Фото: twitter.com/edgarsrinkevics
Эдгар Ринкевич стал первым главой государства Европейского Союза, открыто заявившем о своей гомосексуальности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

После инаугурации в Сейме Эдгар Ринкевич получил ключи от Рижского замка – президентской резиденции на берегу Даугавы. Экс-министра иностранных дел избрали на должность президента 31 мая.

Выступая после приведения к присяге, Ринкевич пообещал бороться за инклюзивность и равенство в Латвии.

"Каждый человек в Латвии, ее граждане, должны чувствовать свою принадлежность, правовую защиту и безопасность", - заявил он.

49-летний президент занимал пост главного латвийского дипломата с 2011 года и долгое время поддерживал Украину против российской агрессии. В мае парламент избрал Ринкевича на должность президента, которая в основном является церемониальной, после того, как его предшественник Эгилс Левитс решил не баллотироваться на второй срок.

Таким образом, он стал первым открытым геем на посту главы государства и первым открытым геем на посту президента страны-члена ЕС. Отмечается, что экс-глава латвийского МИД стал седьмым президентом прибалтийской страны после 1991 года.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Tor1m (Посетители) Сегодня, 10:33
Свободная страна, свободные люди, а мы тут не может простые бытовые вопросы решить... Позорище...
 
 

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