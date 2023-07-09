Первый президент-гей: Эдгар Ринкевич вступил в должность главы Латвии

Эдгар Ринкевич стал первым главой государства Европейского Союза, открыто заявившем о своей гомосексуальности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.



После инаугурации в Сейме Эдгар Ринкевич получил ключи от Рижского замка – президентской резиденции на берегу Даугавы. Экс-министра иностранных дел избрали на должность президента 31 мая.



Выступая после приведения к присяге, Ринкевич пообещал бороться за инклюзивность и равенство в Латвии.



"Каждый человек в Латвии, ее граждане, должны чувствовать свою принадлежность, правовую защиту и безопасность", - заявил он.



49-летний президент занимал пост главного латвийского дипломата с 2011 года и долгое время поддерживал Украину против российской агрессии. В мае парламент избрал Ринкевича на должность президента, которая в основном является церемониальной, после того, как его предшественник Эгилс Левитс решил не баллотироваться на второй срок.



Таким образом, он стал первым открытым геем на посту главы государства и первым открытым геем на посту президента страны-члена ЕС. Отмечается, что экс-глава латвийского МИД стал седьмым президентом прибалтийской страны после 1991 года.