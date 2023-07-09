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WhatsApp скопировал еще одну функцию Telegram

Просмотров:191 Опубликовано: Сегодня, 11:23
WhatsApp скопировал еще одну функцию Telegram
Фото: pexels
В мессенджере WhatsApp обнаружили новую функцию, которая показывает нужный стикер на основе выбранного эмодзи. Эта опция взята из Telegram, сообщает Zakon.kz.

Если пользователь внесет в панель ввода сообщения эмодзи, тогда поверх этой строки появится всплывающее окно, в котором будут показаны связанные с этим символом стикеры, пишет портал WABetaInfo.

Это нововведение позволит активным пользователям WhatsApp, часто использующим стикеры в переписке, экономить большое количество времени, так как для поиска нужного стикера достаточно просто ввести связанный с ним эмодзи.

Аналогичная возможность появилась в мессенджере Telegram несколько лет назад.

Функция пока находится на стадии тестирования и доступна лишь некоторым бета-тестерам WhatsApp, установившим приложение через службу TestFlight от Apple. Для пользователей Android нововведение доступно в версии приложения под номером 2.23.14.16.


Источник: Tengrinews.kz
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