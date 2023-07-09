WhatsApp скопировал еще одну функцию Telegram

В мессенджере WhatsApp обнаружили новую функцию, которая показывает нужный стикер на основе выбранного эмодзи. Эта опция взята из Telegram, сообщает Zakon.kz.



Если пользователь внесет в панель ввода сообщения эмодзи, тогда поверх этой строки появится всплывающее окно, в котором будут показаны связанные с этим символом стикеры, пишет портал WABetaInfo.



Это нововведение позволит активным пользователям WhatsApp, часто использующим стикеры в переписке, экономить большое количество времени, так как для поиска нужного стикера достаточно просто ввести связанный с ним эмодзи.



Аналогичная возможность появилась в мессенджере Telegram несколько лет назад.



Функция пока находится на стадии тестирования и доступна лишь некоторым бета-тестерам WhatsApp, установившим приложение через службу TestFlight от Apple. Для пользователей Android нововведение доступно в версии приложения под номером 2.23.14.16.