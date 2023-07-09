СМИ заявили о попытке переворота в Ашхабаде

Туркменские СМИ заявили о попытке вооруженного переворота в Ашхабаде, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал Turkmen.news.



По информации портала, в июне спецслужбы Туркменистана пресекли попытку вооруженного переворота, и задержали 20 туркменистанцев, в основном, выходцев из Марыйского велаята. В данный момент подозреваемые находятся под арестом.



Сообщается, что главным среди заговорщиков был Батыр Мередов – сын бывшего министра сельского хозяйства Пайзыгельды Мередова, который после смерти Ниязова был отправлен в тюрьму, где и скончался.



Кроме того, был задержан и замминистра внутренних дел Туркменистана Ахмет Ходжатов. До своего назначения на этот пост в декабре 2018 года Ходжатов был начальником управления полиции Марыйского велаята.



Сообщается, что заговорщики "целыми грузовиками" доставляли в Туркменистан оружие разного вида. Один из источников утверждает, что причина массовой блокировки интернета в Туркменистане в последние дни - скрыть информацию о вооруженном заговоре.