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СМИ заявили о попытке переворота в Ашхабаде

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:02
СМИ заявили о попытке переворота в Ашхабаде
Фото из открытых источников
Туркменские СМИ заявили о попытке вооруженного переворота в Ашхабаде, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал Turkmen.news.

По информации портала, в июне спецслужбы Туркменистана пресекли попытку вооруженного переворота, и задержали 20 туркменистанцев, в основном, выходцев из Марыйского велаята. В данный момент подозреваемые находятся под арестом.

Сообщается, что главным среди заговорщиков был Батыр Мередов – сын бывшего министра сельского хозяйства Пайзыгельды Мередова, который после смерти Ниязова был отправлен в тюрьму, где и скончался.

Кроме того, был задержан и замминистра внутренних дел Туркменистана Ахмет Ходжатов. До своего назначения на этот пост в декабре 2018 года Ходжатов был начальником управления полиции Марыйского велаята.

Сообщается, что заговорщики "целыми грузовиками" доставляли в Туркменистан оружие разного вида. Один из источников утверждает, что причина массовой блокировки интернета в Туркменистане в последние дни - скрыть информацию о вооруженном заговоре.


Источник: Tengrinews.kz
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