В Сомали самолёт при посадке разорвало на части

Самолет авиакомпании Halla Airlines, выполнявший рейс неизвестного направления, совершил аварийную посадку в столице Сомали - городе Могадишо. На борту воздушного судна находились 34 человека, среди которых были как пассажиры, так и члены экипажа. По предварительной информации, в результате инцидента получил травмы только один человек.Несмотря на экстремальную ситуацию и усложненные условия для посадки, экипажу самолета удалось справиться со своей задачей и доставить пассажиров на землю. Воздушное судно претерпело значительные повреждения, однако быстрое реагирование пилотов и их профессиональные действия в критической ситуации позволили избежать более тяжелых последствий.Пострадавший пассажир был немедленно доставлен в местную больницу, где получает необходимую медицинскую помощь. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.Представители авиакомпании Halla Airlines выразили свою благодарность экипажу за их мастерство и способность действовать в экстремальных условиях, а также выразили соболезнования пострадавшему пассажиру и его семье.