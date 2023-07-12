В Китае мать выбросила 40-дневного младенца из окна, чтобы спасти от пожара

Отчаявшаяся мать в Китае выбросила своего новорожденного ребенка из окна горящей квартиры на третьем этаже. Внизу малыша поймали соседи, которые развернули одеяло, сообщает Zakon.kz.Видео, снятое в городе Вэньчжоу (восточная провинция Чжэцзян), набрало более 100 млн просмотров в Weibo и 10 млн в Douyin, сообщает SCMP.На кадрах видно, как мать с ребенком и еще одна женщина стоят у окна своей квартиры на третьем этаже, а из здания валит густой дым.Слышно, как мать в бешенстве кричит: "Пожалуйста, спасите моего ребенка!".Под зданием встревоженные соседи, владельцы магазинов и даже прохожие были наготове, чтобы поймать младенца в одеяло. В один момент женщина выбросила младенца из окна.К счастью, ребенка удачно поймали. Саму мать ребенка и другую женщину спасли прибывшие через несколько минут пожарные.Женщину с ребенком доставили в больницу.Многие пользователи соцсетей с пониманием отнеслись к страшной дилемме и отчаянному решению женщины выбросить своего ребенка из окна.