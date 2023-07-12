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На Землю обрушится самая сильная в июле магнитная буря: озвучена важная информация

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:19
На Землю обрушится самая сильная в июле магнитная буря: озвучена важная информация
Фото из открытых источников
Магнитная буря – это потенциально опасное для здоровья явление, о котором предупреждают работники солнечных лабораторий. В такие дни на Солнце возникают выбросы энергии. Самая сильная магнитная буря ожидается 13 июля, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на unian.net.

Мощность бури достигнет 4 баллов. Затем через два дня ожидается следующая магнитная буря, которая продлится с 16 по 19 июля. Ее мощность будет слабой. Последняя буря в июле прогнозируется 29 числа.

Влияние магнитных бурь на здоровье не полностью изучено учеными. Некоторые исследования выявляют связь между бурями и плохим самочувствием, другие же считают, что их влияние ощущают только космонавты и пилоты на больших высотах.

Тем не менее многие люди заявляют, что плохо себя чувствуют в дни магнитной бури. Симптомы магнитной бури у разных людей могут сильно отличаться. Чаще всего встречаются такие признаки недомогания, как головокружение, тошнота и рвота, головная боль, боль в мышцах и суставах, повышенное давление, сильная усталость.

Сильнее всего влияние магнитных бурь ощущают обладатели хронических болезней, а также пожилые и метеозависимые люди.

Специалисты советуют в эти дни есть больше сезонных продуктов и зелени и уменьшить употребление жирных, острых, жареных блюд и фастфуда.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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