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КНДР запустила межконтинентальную ракету, пригрозив США "шокирующими последствиями"

Просмотров:93 Опубликовано: Сегодня, 20:11
КНДР запустила межконтинентальную ракету, пригрозив США "шокирующими последствиями"
© РИА Новости
Северная Корея произвела очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Она пролетела около тысячи километров и упала в Японском море, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews.

Днем ранее в Пхеньяне заявили, что американский самолет-разведчик восемь раз заходил в воздушное пространство КНДР, и пригрозили Вашингтону "шокирующими последствиями".

Новость о запуске ракеты усилила обеспокоенность Сеула и Токио. Президент Южной Кореи созвал экстренное заседание Совбеза ООН в связи с инцидентом. Юн Сок Ёль заявил, что Пхеньян "заплатит" за этот шаг и предупредил, что будет добиваться введения нового пакета санкций.

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что власти страны отреагируют мерами, принятыми в тесном сотрудничестве с США, Южной Кореей и международным сообществом, в том числе Совбезом ООН.

По информации японских властей, высота полета северокорейской ракеты составила шесть тысяч километров. Она была выпущена под большим углом и находилась в воздухе 74 минуты. Это рекордная продолжительность для всех пусков, осуществленных Пхеньяном.

По словам военных экспертов, речь может идти о новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракете "Хвансон-18", которую сложнее обнаружить и перехватить, чем ракеты на жидком топливе. Лидер КНДР Ким Чен Ын называл "Хвансон-18" "самым мощным оружием" из арсенала страны. Предыдущие и первые испытания этой ракеты Северная Корея провела в апреле.



Источник: Tengrinews.kz
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