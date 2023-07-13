Группу европейских врачей пустили к Михаилу Саакашвили

Группа польских врачей начала комплексное медицинское обследование находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщил в среду вечером премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Украинскую правду".



"Мы не оставляем друзей в беде. По моей рекомендации группа польских врачей начала комплексное медицинское обследование президента Михаила Саакашвили в Грузии", - написал Моравецкий в Twitter.



Адвокат Саакашвили Дито Садзаглишвили подтвердил, что команду врачей, которых еще полгода назад отправил Евросоюз, пустили к заключенному Саакашвили. "После шести месяцев проволочек правительство наконец позволило врачам посетить Саакашвили в больнице. Медицинская миссия была создана ЕС. Они изучают его состояние и впоследствии сделают свои выводы", - сказал адвокат.



Беспокойство относительно состояния здоровья Саакашвили и его лечения в заключении возросло на прошлой неделе, когда он впервые за несколько месяцев появился по видеосвязи на судебном заседании, выглядя крайне истощенным.



После этого президент Украины Владимир Зеленский потребовал от посла Грузии покинуть Киев для проведения консультаций в Тбилиси по вопросу возвращения Саакашвили в Украину.



Ранее независимые эксперты утверждали, что политик может умереть от болезней, которые развились у него во время заключения. Грузинские власти, однако, утверждают, что Саакашвили оказывается надлежащая медицинская помощь.