"Похоже на фильм ужасов": сколько секунд были в сознании пассажиры подлодки "Титан"

Пассажиры подводной лодки "Титан", вероятно, упали друг на друга в последние минуты перед взрывом, передает Tengritravel.kz.



Расследование причин трагедии, произошедшей с подводным аппаратом компании Ocean Gate, все еще ведется, но некоторые выводы по известным данным уже можно сделать. Эксперт по подводным лодкам Хосе Луис Мартин рассказал изданию Daily Mirror, что пятеро жертв, вероятно, в свои последние моменты жизни потеряли равновесие и могли упасть друг на друга.



По словам эксперта, подводный аппарат "Титан" падал "вертикально, как стрела" и "стал неуправляемым" на глубине не менее 900 метров. Он также отметил, что взрыв субмарины, вероятно, можно сравнить с "проколом воздушного шара".



По расчетам испанского инженера, пассажиры знали о своей судьбе на протяжении приблизительно от 48 до 71 секунды.



"Подводный аппарат спускался без каких-либо происшествий и в горизонтальной плоскости, пока не достиг глубины около 1700 метров. В этот момент произошел сбой в электроснабжении, двигатель заглох. Именно тогда он потерял связь с "Полярным принцем", - рассказал он изданию Nius.



Остаются вопросы о том, почему персонал на судне ждал несколько часов после того, как судно потеряло связь, чтобы связаться со спасателями.



Мартин продолжил: "Титан" изменил положение и упал вертикально, как стрела, потому что 400 килограмм общего веса всех пассажиров, находившихся в иллюминаторе, скомпрессировали подводную лодку. Скорее всего, они все бросились в одну сторону и столпились друг на друге. Представьте себе царящий в темноте крохотного пространства ужас, страх и агонию. Должно быть, это было похоже на фильм ужасов".



По расчетам эксперта, в глубине океана прочный корпус подводного судна подвергся внезапному увеличению давления. А потом произошло сильное сжатие аппарата, в котором находились туристы и пилот:



"В этот период времени они осознали все. И в полной темноте. Трудно понять, что они испытали в те моменты. После этих 48 секунд или одной минуты произошел взрыв, за которым последовала мгновенная смерть", - заключил бывший главный инженер.



Напомним, батискаф с пятью туристами пропал в Атлантике 18 июня. 22 июня поступило сообщение, что внутри подводного аппарата закончился кислород. Позже в зоне поиска батискафа были найдены обломки.