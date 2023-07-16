Сейсмологи предупредили об угрозе катастрофического землетрясения в Стамбуле

Ученые-сейсмологи спрогнозировали мощное землетрясение магнитудой выше семи в районе Мраморного моря. От катаклизма может сильно пострадать Стамбул и несколько других регионов Турции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



По словам члена Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Наджи Гёрюра, новый прогноз составили на основе изучения истории сейсмичности региона за две тысячи лет и анализа геофизических данных. Он отметил, что одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в море у берегов Стамбула.



Профессор сейсмологии, еще один член стамбульского совета Халюк Эйидоган, уточнил, что вероятность катастрофы в Мраморном море до 2030 года - 50 процентов.



Эксперты подчеркивают, что их цель не напугать население, а предупредить, чтобы власти заранее приняли меры.



Ученые представили мэрии Стамбула разные сценарии развития событий, оценки рисков и разрушений. По расчетам, в мегаполисе при землетрясении магнитудой 7,5 обрушится порядка 90 тысяч зданий. Власти планируют построить резервные города в малосейсмичных районах для расселения пострадавших. Однако катастрофа затронет сразу семь провинций Турции, где проживают 25 миллионов человек. Последствия будут очень серьезные, предупреждают специалисты.



Документ, направленный в мэрию Стамбула, учитывает цунами, уточнил Эйидоган. По его словам, на улицах мегаполиса вывешены планы эвакуации на этот случай. Проработаны риски затопления всех 39 районов. Волна высотой от четырех до восьми метров способна продвинуться на полтора километра от берега, прежде всего в низины, например, в район Кючюкчекмедже на западе города. Больше всего пострадают Йеникапы, Атакёй и Бююкчекмедже на европейской стороне.