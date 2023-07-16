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В WhatsApp можно будет создать собственный анимированный стикер

Просмотров:134 Опубликовано: Вчера, 21:22
В WhatsApp можно будет создать собственный анимированный стикер
Фото из открытых источников
В WhatsApp появилась новая функция, позволяющая пользователям создавать собственные анимированные стикеры, сообщает Zakon.kz.

Теперь пользователи смогут просто сделать фотографию или выбрать изображение из своей галереи, чтобы превратить его в уникальный аватар, пишет портал WABetaInfo.

Кроме аватаров, WhatsApp также добавит несколько стикеров на основе существующих эмодзи, что позволит пользователям быстрее находить и делиться соответствующими стикерами.

В дополнение, приложение научится скрывать телефонные номера в сообществах и добавит фильтрацию списка чатов.

Пока неизвестно, когда нововведение появится на устройствах обычных пользователей. Скорее всего, это случится в ближайшем обновлении мессенджера. Но сообщается, что каталог будет доступен всем пользователям по умолчанию.

Ранее стало известно, что новая версия WhatsApp позволит скрывать номер телефона в сообществах.


Источник: zakon.kz
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