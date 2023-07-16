В WhatsApp можно будет создать собственный анимированный стикер

В WhatsApp появилась новая функция, позволяющая пользователям создавать собственные анимированные стикеры, сообщает Zakon.kz.



Теперь пользователи смогут просто сделать фотографию или выбрать изображение из своей галереи, чтобы превратить его в уникальный аватар, пишет портал WABetaInfo.



Кроме аватаров, WhatsApp также добавит несколько стикеров на основе существующих эмодзи, что позволит пользователям быстрее находить и делиться соответствующими стикерами.



В дополнение, приложение научится скрывать телефонные номера в сообществах и добавит фильтрацию списка чатов.



Пока неизвестно, когда нововведение появится на устройствах обычных пользователей. Скорее всего, это случится в ближайшем обновлении мессенджера. Но сообщается, что каталог будет доступен всем пользователям по умолчанию.



Ранее стало известно, что новая версия WhatsApp позволит скрывать номер телефона в сообществах.