Костомаров показал новое видео с тренировок после протезирования

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров показал в Telegram новое видео с тренировок после протезирования.«Идем дальше», — подписал 46-летний спортсмен ролик. На кадрах Костомаров занимается на беговой дорожке, делает упражнения для подкачки рук, выполняет скручивания. На его ногах установлены протезы.15 июля Костомаров, которого выписали из больницы 6 июля, опубликовал фото с семьей. На снимке спортсмен запечатлен вместе с женой Оксаной Домниной, дочерью Анастасией и сыном Ильей.Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.