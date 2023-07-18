В Китае предупредили о невиданных катаклизмах по всему миру из-за сильной жары

Китайские эксперты спрогнозировали, что аномальная жара, которая установилась по всей планете, вызовет цепную реакцию и множество экстремальных погодных явлений. Об этом сообщает "Чжунго циннянь бао" по итогам форума экологической цивилизации, прошедшего на днях в КНР.



Некоторые метеорологи в ходе форума заявили об увеличении частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, таких как жара, сильные осадки и повышение уровня моря. Указывается, что пять лет назад учёные выяснили следующее: в будущем погода с температурой выше 35 градусов по Цельсию будет появляться раньше и позже заканчиваться.



При этом число дней с высокими показателями на столбике термометра только увеличатся. Однако учёные не думали, что перемены могут произойти столь быстро. Так, если в прошлом году рекордно высокая жара фиксировалась в бассейне реки Янцзы, то в 2023-м она установилась и на севере Китая.



А высокая температура приводит к появлению цепных реакций. Например, в 2022 году она стала причиной сильной засухи в бассейне реки Янцзы, в водоёмах упал уровень воды. Вместе с тем пострадало производство гидроэлектроэнергии, плюс появились пожары в лесах. Учёные также пришли к выводу, что в первую очередь изменению климата способствуют выбросы окутывающих Землю парниковых газов, слой которых становится всё толще.



И ещё минимум 30–40 лет жители планеты будут сталкиваться с постоянно растущим количеством погодных проблем. В этой связи необходимо уже сегодня начать проводить работу по раннему предупреждению и предотвращению их последствий, указали специалисты.



Ранее сообщалось, что Европу ждёт жара до 50 градусов из-за теплового взрыва в Сахаре. Аномальная погода установится в южных европейских странах в ближайшие дни. Сейчас жара уже фиксируется в Афинах, Риме и Мадриде.