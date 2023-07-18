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В Китае предупредили о невиданных катаклизмах по всему миру из-за сильной жары

Просмотров:196 Опубликовано: Сегодня, 14:30
В Китае предупредили о невиданных катаклизмах по всему миру из-за сильной жары
Иллюстративное фото
Китайские эксперты спрогнозировали, что аномальная жара, которая установилась по всей планете, вызовет цепную реакцию и множество экстремальных погодных явлений. Об этом сообщает "Чжунго циннянь бао" по итогам форума экологической цивилизации, прошедшего на днях в КНР.

Некоторые метеорологи в ходе форума заявили об увеличении частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, таких как жара, сильные осадки и повышение уровня моря. Указывается, что пять лет назад учёные выяснили следующее: в будущем погода с температурой выше 35 градусов по Цельсию будет появляться раньше и позже заканчиваться.

При этом число дней с высокими показателями на столбике термометра только увеличатся. Однако учёные не думали, что перемены могут произойти столь быстро. Так, если в прошлом году рекордно высокая жара фиксировалась в бассейне реки Янцзы, то в 2023-м она установилась и на севере Китая.

А высокая температура приводит к появлению цепных реакций. Например, в 2022 году она стала причиной сильной засухи в бассейне реки Янцзы, в водоёмах упал уровень воды. Вместе с тем пострадало производство гидроэлектроэнергии, плюс появились пожары в лесах. Учёные также пришли к выводу, что в первую очередь изменению климата способствуют выбросы окутывающих Землю парниковых газов, слой которых становится всё толще.

И ещё минимум 30–40 лет жители планеты будут сталкиваться с постоянно растущим количеством погодных проблем. В этой связи необходимо уже сегодня начать проводить работу по раннему предупреждению и предотвращению их последствий, указали специалисты.

Ранее сообщалось, что Европу ждёт жара до 50 градусов из-за теплового взрыва в Сахаре. Аномальная погода установится в южных европейских странах в ближайшие дни. Сейчас жара уже фиксируется в Афинах, Риме и Мадриде.


Источник: life.ru
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