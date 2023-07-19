В Калуге лучшего таксиста выберут с помощью граненного стакана

В Калуге выберут лучшего таксиста. В четверг, 21 июля, на территории спортивного комплекса "Анненки" состоится Всероссийский конкурс «Лучший водитель такси в России – 2023».



Как сообщают организаторы, лучшего в этой профессии выберут с помощью граненого стакана. Со стаканом воды, установленным на крыше автомобиля, водители выполнят упражнения на автодроме, а жюри предстоит оценить аккуратность и плавность маневрирования.



Участникам предстоит сдать тест на знание правил дорожного движения, проверку знаний о Калужской области, расположения улиц и закона о такси.



Победитель получит денежный приз в размере 30 тысяч рублей и поездку на Финал всероссийского конкурса "Лучший водитель такси в России", где смогут побороться за более весомые призы - автомобиль и 150 тысяч рублей.