Кремль сделал заявление об Исинбаевой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление относительно двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. Слова представителя Кремля приводит ТАСС.



Песков заявил, что спортивная общественность жестко реагирует на заявление Исинбаевой, не зная, о чем шла речь. «Мы просто обрушиваемся на спортсменку, которой совсем недавно гордились. В честь нее столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать», — подчеркнул он.



18 июля глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в республике переименуют стадион, названный в честь Исинбаевой. По его словам, в республике много настоящих патриотов.



12 июля издание El Digital Sur сообщило, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. Позднее на своей странице во «ВКонтакте» она написала, что удостоенные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер.



41-летняя Исинбаева является майором Вооруженных сил Российской Федерации. Трехкратная чемпионка мира входит в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета с 2016 года.