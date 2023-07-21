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В Индии толпа избила туриста палками и попала на видео

Просмотров:48 Опубликовано: Сегодня, 11:27
В Индии толпа избила туриста палками и попала на видео
Кадр из видео
В индийском городе Агра толпа местных мужчин избила палками туриста, приехавшего из Дели посмотреть Тадж-Махал, передает Tengritravel.kz. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовало издание Times Now.

Конфликт произошел по причине ДТП, уточняет источник. Пострадавший якобы задел своим автомобилем чужую машину. В отместку злоумышленники, вооруженные битами и палками, напали на него в кондитерском магазине, где избитый пытался спрятаться от нападавших. На кадрах видно, как турист пытался извиниться и молил хулиганов о пощаде, однако преступники продолжали избивать его.

После того как видео стало вирусным, было начато расследование и возбуждено уголовное дело. Полиция арестовала пятерых нападавших, остальных объявили в розыск.



Источник: Tengrinews.kz
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