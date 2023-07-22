Названо удивительное воздействие веганской диеты в глобальном масштабе

Исследователи призывают уменьшать потребление мяса и молока.



Новое исследование пришло к выводу, что веганская диета значительно сокращает ущерб окружающей среде. Детальный анализ показывает, что рацион из растительной пищи приводит к на 75% меньшим выбросам в атмосферу, вызывающим нагревание, загрязнение воды и землепользование, чем рацион, богатый мясом.



Согласно наиболее полному на сегодняшний день анализу, соблюдение веганской диеты значительно снижает ущерб окружающей среде, наносимый производством продуктов питания, пишет The Guardian.



Исследование показало, что веганская диета приводит к снижению выбросов парниковых газов, загрязнения воды и землепользования на 75% по сравнению с диетами, при которых съедается более 100 г мяса в день. Исследование показало, что веганская диета также сокращает уничтожение дикой природы на 66% и потребление воды на 54%.



Тяжелое воздействие мяса и молочных продуктов на планету хорошо известно, и людям в богатых странах придется сократить потребление мяса, чтобы положить конец климатическому кризису. Но в предыдущих исследованиях использовались типовые диеты и средние значения воздействия каждого вида пищи.



Напротив, в новом исследовании был проанализирован реальный рацион питания 55 тысяч человек в Великобритании. В нем также использовались данные с 38 000 ферм в 119 странах, чтобы учесть различия в воздействии конкретных продуктов питания, которые производятся разными способами и в разных местах. Это значительно укрепляет уверенность в выводах.



Однако, пишет далее The Guardian, оказалось, что то, что было съедено, гораздо важнее с точки зрения воздействия на окружающую среду, чем то, где и как это было произведено. Предыдущие исследования показали, что даже мясо с наименьшим воздействием - органическая свинина – наносит в восемь раз больший ущерб климату, чем масличные культуры с наибольшим воздействием.



Исследователи заявили, что Великобритания должна внедрить политику, которая поможет людям сократить количество мяса, которое они едят, чтобы достичь национальных климатических целей. Министры неоднократно заявляли, что не будут указывать людям, что употреблять, несмотря на прецедент, например, введения налогов на напитки с высоким содержанием сахара.



Профессор Питер Скарборо из Оксфордского университета, возглавлявший исследование, опубликованное в журнале Nature Food, говорит: “Наш диетический выбор оказывает большое влияние на планету. Сокращение количества мяса и молочных продуктов в вашем рационе может существенно повлиять на ваш рацион питания”.



Глобальная продовольственная система оказывает огромное влияние на планету, выделяя треть от общего объема выбросов парниковых газов, приводящих к глобальному потеплению. Она также использует 70% мировой пресной воды и является причиной 80% загрязнения рек и озер. Около 75% суши Земли используется людьми, в основном для ведения сельского хозяйства, и уничтожение лесов является основной причиной огромных потерь биоразнообразия.



Профессор Нил Уорд из Университета Восточной Англии отмечает: “Это значительный набор результатов. Это научно подтверждает точку зрения Комитета по изменению климата и Национальной продовольственной стратегии последних лет о том, что отказ от продуктов животного происхождения в рационе питания может внести значительный вклад в сокращение воздействия Великобритании на окружающую среду”.



Исследование также показало, что диеты с низким содержанием мяса - менее 50 г в день – оказывают вдвое меньшее влияние, чем диеты с высоким содержанием мяса, на выбросы парниковых газов, загрязнение воды и землепользование. Однако различия между диетами с низким содержанием мяса, пескетарианской и вегетарианской были относительно невелики.



Профессор Ричард Тиффин из Университета Рединга сказал: “Это исследование представляет собой наиболее полную попытку связать данные о потреблении продуктов питания с данными о воздействии производства продуктов питания на окружающую среду.



“Поощрение мясоедов сокращать потребление мяса и поощрение вегетарианцев становиться веганами должно привести к снижению выбросов”, - сказал он.



Исследователи, проводившие новое исследование, заявили, что рацион питания, обеспечивающий устойчивое мировое производство продуктов питания, будет означать, что люди в богатых странах “радикально” сократят потребление мяса и молочных продуктов.



Они заявили, что других способов снижения воздействия продовольственной системы на окружающую среду, таких как новые технологии и сокращение пищевых отходов, будет недостаточно.



Самая большая разница, выявленная в исследовании, касалась выбросов метана, мощного парникового газа, вырабатываемого крупным рогатым скотом и овцами, которые были на 93% ниже при веганском питании по сравнению с диетами с высоким содержанием мяса.



Британский альянс здравоохранения по борьбе с изменением климата рекомендовал в 2020 году поддерживать рациональное питание путем обязательной экологической маркировки продуктов питания, регулирования рекламных акций и налогообложения продуктов с высоким содержанием углерода.



Представитель правительства сказал: “Люди должны сами принимать решения относительно того, какую пищу они едят. Достижение целевого показателя ”чистый ноль" является приоритетом, и хотя выбор продуктов питания может повлиять на выбросы парниковых газов, хорошо управляемое животноводство также обеспечивает экологические преимущества, такие как поддержка биоразнообразия, защита характера сельской местности и получение важного дохода для сельских общин".



Министр сельского хозяйства Марк Спенсер заявил на прошлой неделе, что хотел бы видеть генетически модифицированных коров, которые выделяют меньше метана.