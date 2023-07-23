Военно-морской флот США впервые возглавит женщина

Президент США Джо Байден впервые в истории выдвинул на пост главы ВМФ страны женщину - адмирала Лизу Франкетти. Она приступит к исполнению обязанностей командующего флотом с августа, сменив уходящего в отставку адмирала Майкла Гилдея, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews.



Данное назначение идет вразрез с рекомендацией Пентагона, и его еще должен утвердить Сенат.



Лиза Франкетти, вторая в истории США женщина-адмирал, служит в ВМФ с 1985 года. На ее счету командование Шестым флотом США в Средиземном море, военно-морскими силами США в Корее и служба в объединенном отделе стратегии и планирования. Сейчас она занимает пост начальника оперативного отдела ВМФ.