Девять продуктов, после которых нельзя загорать

Некоторые продукты могут сделать кожу более чувствительной к ультрафиолетовым лучам и повысить риск солнечных ожогов и других повреждений кожи при загаре. Это происходит из-за наличия определенных веществ, которые взаимодействуют с УФ-лучами и усиливают их негативное воздействие.



Об этом рассказала врач-дерматовенеролог Елена Богатова.



Цитрусовые. Лимоны, апельсины и другие цитрусовые содержат фурокумарины, которые могут увеличить чувствительность кожи к УФ-лучам. Поэтому есть много цитрусов перед походом на пляж не следует



Шпинат и редис. Они содержат оксалаты, которые могут вызвать фотодерматит, усиливая реакцию на солнце.



Ананас. Содержит бромелаин. Этот фермент способен вызвать раздражение кожи при воздействии ультрафиолетовых лучей.



Сельдерей. Может содержать фурокумарины, что усиливает чувствительность к УФ-лучам. Также содержит ангелицин, что способствует усилению фоточувствительности кожи.



Петрушка. Содержит фурокумарины, которые увеличивают чувствительность кожи к УФ-лучам.



Фенхель. Содержит фурокумарины и может усилить реакцию на солнце.



Шелковица. Содержит фототоксичные вещества, которые могут вызвать раздражение кожи при воздействии солнечных лучей.



Алкоголь. Употребление спиртного может привести к обезвоживанию, что делает кожу более чувствительной к ультрафиолетовому излучению.



Если вы съели какие-либо из указанных продуктов, особенно в больших количествах, лучше избегать длительного пребывания на солнце в течение нескольких часов после приема пищи.