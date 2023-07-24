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"Что-то страшное". Почему кофе навынос лучше не покупать, рассказал эксперт

Просмотров:218 Опубликовано: Сегодня, 11:13
"Что-то страшное". Почему кофе навынос лучше не покупать, рассказал эксперт
Фото из открытых источников
Какой вред здоровью может причинить употребление кофе, купленного навынос, рассказал дипломированный врач и автор программы "Живая еда" Сергей Малоземов, передает Tengri Life.

Покупать кофе навынос в стаканчике с пластиковой крышкой – привычка многих. Между тем есть две причины отказаться от формата to go, или "с собой", уверен специалист. Прежде всего, по его словам, контактировавшие с пластиковой тарой напитки могут негативно влиять на организм.

"Во-первых, согласно недавним исследованиям, в напитках, которые мы пьем из одноразовых стаканчиков с пластиковыми крышками, содержится огромное количество микрочастиц пластика. Мы до сих пор не знаем, как они действуют на человека. Но микрочастицы полимеров обнаруживаются в самых потаенных частях организма, и в культурах клеток исследователям было видно, что он пластик негативно влияет на биохимические процессы и потенциально может быть причиной разных заболеваний. Пока вредное воздействие этих микрочастиц на организм не зафиксировано, но мы не знаем, не выяснится ли что-то страшное в дальнейшем", – приводит слова Малоземова Radio Sputnik.

Во-вторых, культура употребления кофе "с собой" противоречит принципам рационального питания, продолжил он.

"У многих людей есть реакция выделения желудочного сока на употребление кофе. Если где-то между завтраком и обедом выпить кофе, можно ощутить такой голод, что не получится удержаться от перекуса, и перекус этот вряд ли окажется здоровым", – пояснил врач.

Кроме того, сами по себе напитки, которые обычно наливают в стаканчики с пластиковыми крышками и продают навынос, могут быть вредны для организма, добавил эксперт.

"Эти кофейные напитки зачастую содержат достаточно много калорий за счет молока и много сахара за счет сиропов, которые в них добавляют. Анализ, проведенный несколько лет назад в Великобритании, показал, что в одном из видов раф-кофе было чуть ли не 18 чайных ложек сахара на полулитровый стакан. Мы не замечаем этого, потому что в растворенном виде сахар поглощается гораздо проще. Нужно это контролировать, если вы не хотите, чтобы прибавлялись сантиметры на талии. И для здоровья вредно употреблять большое количество сахара", – напомнил Сергей Малоземов.

Лучше всего пить кофе с минимальным количеством добавок из обычной чашки, причем после полноценного приема пищи, советует эксперт.


Источник: Tengrinews.kz
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