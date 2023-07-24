Президент Кыргызстана прокомментировал арест своего племянника

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал арест своего племянника, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.



В интервью журналистам Садыр Жапаров заявил, что в борьбе с коррупцией нет своих и чужих. Все уличенные в нарушении законов будут привлекаться к ответственности вне зависимости от степени родства с первыми лицами государства.



"Сейчас другое время. Ко всем одинаковое отношение. Если замешан в коррупции, будешь арестован. Выйдешь, если возместишь нанесенный государству ущерб в двойном размере. В противном случае будешь сидеть. Если я вмешаюсь и скажу не арестовывать этого брата, то остальные тоже начнут нарушать закон. У кыргызов есть хорошие слова: "Одно наказание - урок тысячам", - пояснил Жапаров.



Напомним, племянник президента Улан Жапаров обвиняется по статье "Коррупция" УК КР. Дело расследует следственная служба МВД.