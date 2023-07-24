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Президент Кыргызстана прокомментировал арест своего племянника

Просмотров:184 Опубликовано: Сегодня, 14:33
Президент Кыргызстана прокомментировал арест своего племянника
Фото: president.kg
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал арест своего племянника, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.

В интервью журналистам Садыр Жапаров заявил, что в борьбе с коррупцией нет своих и чужих. Все уличенные в нарушении законов будут привлекаться к ответственности вне зависимости от степени родства с первыми лицами государства.

"Сейчас другое время. Ко всем одинаковое отношение. Если замешан в коррупции, будешь арестован. Выйдешь, если возместишь нанесенный государству ущерб в двойном размере. В противном случае будешь сидеть. Если я вмешаюсь и скажу не арестовывать этого брата, то остальные тоже начнут нарушать закон. У кыргызов есть хорошие слова: "Одно наказание - урок тысячам", - пояснил Жапаров.

Напомним, племянник президента Улан Жапаров обвиняется по статье "Коррупция" УК КР. Дело расследует следственная служба МВД.


Источник: Tengrinews.kz
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