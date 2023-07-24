Twitter сменил логотип и название

Социальная сеть Twitter сменила свои логотип и название, передает Tengri Life.Официальный аккаунт Twitter на одноименной платформе сменил название на "X", а также установил на аватар белую букву "X" с черным логотипом вместо привычной птицы на синем фоне.Владелец Twitter, американский миллиардер Илон Маск ранее уже поделился в своем профиле ночной фотографией штаб-квартиры компании - здание подсвечивалось новым логотипом.Накануне бизнесмен сообщил, что домен x.com будет переадресовывать пользователей сети на главную страницу Twitter.В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp. Маск после сделки заявил, что "верит в описательные бренды, а "Х" может означать что угодно".