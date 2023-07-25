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Назван самый выгодный для покупки авиабилетов день недели

Просмотров:226 Опубликовано: Сегодня, 15:42
Назван самый выгодный для покупки авиабилетов день недели
Фото из открытых источников
Когда лучше всего покупать авиабилеты для путешествий, рассказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий Елена Шелехова, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Mir24.

По словам специалиста, стоимость билетов на международные рейсы связана с колебанием курсов валют. Международная ассоциация воздушного транспорта обновляет курсы валют, на которые ориентируются авиакомпании, каждую среду. При этом ставится тот, с которым биржи закрылись в понедельник.

Таким образом, если курс тенге упал, билеты в среду подорожают и лучше их купить во вторник, а если вырос, то лучше отложить покупку до среды.

Однако это правило не работает при покупке билетов по Казахстану. В этом случае выгоднее всего планировать путешествие заранее. В идеале - за 3-6 месяцев до поездки. Но иногда можно совершить выгодную покупку и за 2-3 месяца, когда авиакомпании уже понимают загрузку рейса и могут корректировать цены.

К конкретным пунктам назначения лучше не привязываться, а подбирать варианты перелетов в соседние города. Опытные путешественники часто специально покупают билеты с пересадкой, чтобы посмотреть еще один город.

Если стоимость билета уже снизилась, то лучше долго не раздумывать и сразу покупать.


Источник: Tengrinews.kz
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