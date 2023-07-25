У сына легенды NВА Леброна Джеймса остановилось сердце во время тренировки

У сына одного из величайших баскетболистов в истории Леброна Джеймса Бронни Джеймса остановилось сердце во время тренировки, передает Tengri Sport со ссылкой на News Channel 5.



Сердце 18-летнего Бронни Джеймса остановилось на баскетбольной тренировке утром 24 июля. Врачи смогли вовремя оказать помощь и спасти жизнь баскетболиста.



Бронни был госпитализирован в отделение интенсивной терапии, но после стабилизации состояния переведен в обычную палату.



Сейчас состояние сына Леброна оценивают как стабильное.



Бронни — младший сын легендарного Леброна Джеймса и восходящая звезда баскетбола. Ожидается, что в скором времени он, как и отец, станет играть в NВА.