Суд приговорил чиновника к смертной казни за взятки в Китае

В Китае суд вынес условный смертный приговор за взяточничество бывшему главе Коммунистической партии Центра электронной коммерции Ханчжоу Чжоу Цзянъюну. Предварительно, общая сумма взяток составила примерно 25 миллионов долларов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на South China Morning Post.



Следствию удалось доказать участие чиновника в коррупционных схемах. По данным источника, он получал деньги от организаций и частных лиц. Взамен Чжоу Цзянъюн помогал решать земельные вопросы и содействовал в оформлении строительных проектов.



Подобные соглашения он заключал с 2001 года. В тот момент он находился на посту заместителя главного окружного магистрата.



Не исключается, что казнь политическому деятелю заменят на пожизненный срок, после двухлетнего испытательного срока. Помимо этого, Чжоу Цзянъюна лишат политических прав, а его имущество будет конфисковано.

