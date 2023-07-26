Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 26 Июля
+25...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.06 KZT
  • €1 = 491.39 KZT
  • 1 RUB = 4.94 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Суд приговорил чиновника к смертной казни за взятки в Китае

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:36
Суд приговорил чиновника к смертной казни за взятки в Китае
Фото: scmp.com
В Китае суд вынес условный смертный приговор за взяточничество бывшему главе Коммунистической партии Центра электронной коммерции Ханчжоу Чжоу Цзянъюну. Предварительно, общая сумма взяток составила примерно 25 миллионов долларов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на South China Morning Post.

Следствию удалось доказать участие чиновника в коррупционных схемах. По данным источника, он получал деньги от организаций и частных лиц. Взамен Чжоу Цзянъюн помогал решать земельные вопросы и содействовал в оформлении строительных проектов.

Подобные соглашения он заключал с 2001 года. В тот момент он находился на посту заместителя главного окружного магистрата.

Не исключается, что казнь политическому деятелю заменят на пожизненный срок, после двухлетнего испытательного срока. Помимо этого, Чжоу Цзянъюна лишат политических прав, а его имущество будет конфисковано.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика