Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 26 Июля
+25...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.06 KZT
  • €1 = 491.39 KZT
  • 1 RUB = 4.94 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

У самолета, летевшего в Москву, отказали два двигателя

Просмотров:590 Опубликовано: Сегодня, 14:33
У самолета, летевшего в Москву, отказали два двигателя
ФОТО: ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ/ ГУБЕРНИЯ DAILY
У пассажирского самолета российской авиакомпании «Сибирь» отказали два двигателя при взлете, сообщает телеграм-канал Aviaincident.

ЧП случиллось с лайнером, летевшим из Саратова в Москву 24 июля. Воздушное судно не могло самостоятельно продолжить движение на взлетной полосе. Пилоты объявили тревогу и активировали код «Зеленый», который предупреждает об аварийном происшествии на земле. Самолет отбуксировали на стоянку, а всех пассажиров вывезли на автобусах в здание аэропорта.

Ранее двигатель отказал у российского пассажирского самолета, летевшим из Сочи в Москву. Самолет совершил благополучную посадку. Причина отказа двигателя устанавливается».


Источник: ГУБЕРНИЯ DAILY
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 15:07
Слава Богу что двигатели отказали на земле.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика