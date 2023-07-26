У самолета, летевшего в Москву, отказали два двигателя

У пассажирского самолета российской авиакомпании «Сибирь» отказали два двигателя при взлете, сообщает телеграм-канал Aviaincident.



ЧП случиллось с лайнером, летевшим из Саратова в Москву 24 июля. Воздушное судно не могло самостоятельно продолжить движение на взлетной полосе. Пилоты объявили тревогу и активировали код «Зеленый», который предупреждает об аварийном происшествии на земле. Самолет отбуксировали на стоянку, а всех пассажиров вывезли на автобусах в здание аэропорта.



Ранее двигатель отказал у российского пассажирского самолета, летевшим из Сочи в Москву. Самолет совершил благополучную посадку. Причина отказа двигателя устанавливается».