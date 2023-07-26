Прогноз магнитных бурь на август 2023: ожидается несколько серьёзных геоударов

Предстоящий август 2023 года запомнится нам сразу несколькими магнитными бурями. В какие даты ожидаются геомагнитные удары? Какой силы они будут? Кому стоит особенно внимательно отнестись в эти дни к своему самочувствию.



Эксперты обращают внимание: по сравнению с июльскими вспышками на солнце августовские не будут столь агрессивные. Несколько дней предстоящего месяца мы будем ощущать последствия солнечной активности, но некоторых даже незначительные колебания солнечной энергии смогут вывести из равновесия.



Первая магнитная буря августа ожидается прямо в самом начале месяца – 1 и 2 числа. Геомагнитные удары достигнут 2 баллов. С 21 часа 2 августа сила ударов будет расти, мощность бури достигнет 3 баллов. Такая обстановка будет сохраняться до вечера 4 августа.



4 августа с 21 часа вплоть до вечера 18 августа геомагнитная обстановка будет относительно спокойной и составит 2 балла.



Солнечная активность, вероятно, возрастёт 12 и 13 августа. Скорее всего, будут происходить кратковременные вспышки. С 21 часа 18 августа и до вечера 29 августа Солнце уйдёт «на каникулы» – ожидаются лишь несильные волнения мощностью 1 балл.



Вечером 29 августа ожидается резкий скачок. Вспышки вновь достигнут 3 баллов. Такой уровень геомагнитной активности сохранится до 30 августа.



С 21 часа 30 августа энергия Солнца постепенно будет затихать, сила ударов не превысит 2 балла. Такая обстановка будет сохраняться до вечера 31 августа, а затем заметных возмущений не будет.



Отметим, что магнитная буря может оказать негативное воздействие на здоровье людей. Во время магнитной бури могут возникать головные боли, раздражительность, бессонница, усталость, а также изменения в работе сердца.



У людей, которые страдают заболеваниями сердечно-сосудистой или нервной системы, магнитная буря может привести к обострению заболевания.



Также магнитная буря может оказать влияние на работу электронных устройств и систем связи, что может привести к неполадкам и авариям в различных сферах жизни, включая транспорт, энергетику и телекоммуникации.