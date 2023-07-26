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Повестка по мобилизации: с 1 августа 2023 года действует новое постановление правительства России

Просмотров:125 Опубликовано: Сегодня, 17:34
Повестка по мобилизации: с 1 августа 2023 года действует новое постановление правительства России
фото: Известия
С 1 августа 2023 года вступит в силу новое решение правительства России. С разъяснениями, как оно будет действовать, выступила "Парламентская газета".

Новое постановление правительтсва России касается формы повесток, которые будут приходить во время мобилизации. Они будут выглядеть практически как и повестки по срочному призыву, в отличиях будет только шапка.

Новшеством также будет то, что повестка будет дублироваться в электронном виде путем размещения на портале "Госуслуги" в личном кабинете. При этом повестка будет считаться врученной не по факту вручения призывнику, а по факту ее направления или размещения на соответствующих цифровых сервисах. Это означает, что если человек не явится в назначенный срок в военкомат, на него наложат все новые ограничения - запрет на вождение, кредиты, займы, регистрацию сделок с недвижимостью, оформление ИП.

Отметим, что единого реестра цифровых повесток еще нет. Предполагается, что он начнет свою работу к 1 октября.


Источник: ProGorod Samara
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