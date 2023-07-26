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Врач назвала плюсы и минусы арбузной диеты

Просмотров:187 Опубликовано: Вчера, 18:20
Врач назвала плюсы и минусы арбузной диеты
Иллюстративное фото
Считается, что арбузная диета помогает очистить организм, а заодно и избавиться от лишнего веса. Следовать ей просто – достаточно устраивать 1-2 раза в неделю разгрузочные дни, в которые можно есть только арбуз. Однако это может обернуться проблемами со здоровьем, рассказывает Tengri Life со ссылкой на gazeta.

"Арбуз – очень низкокалорийная ягода, которая содержит много клетчатки: за один перекус человек может съесть треть от ее нормы за день. Неудивительно, что на такой диете вес быстро уходит, однако цифра на весах уменьшается за счет лишних килограммов лишь отчасти, ведь в основном человек избавляется от воды. Но если сидеть на такой диете слишком часто, с лишней жидкостью могут вымываться и полезные микроэлементы – калий и кальций", – предостерегла врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Александра Филева.

По ее словам, главная составляющая арбуза – вода, в которой растворены простые сахара. Помимо этого, в нем есть немало полезных для здоровья веществ.

"В арбузе много витамина С и витаминов группы B, фосфора, железа и каротиноидов (предшественников витамина А), которые обеспечивают здоровый цвет кожи, поддерживают нервную систему, улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет человека. Кроме того, в нем есть клетчатка, которая практически не переваривается в желудочно-кишечном тракте, помогает нормализовать работу кишечника и препятствует появлению запоров. Также в арбузе много магния, который важен для здоровья почек, а высокое содержание влаги в ягоде помогает предотвратить образование в них камней", – сообщила врач.

Но, несмотря на такое количество плюсов, арбузная диета имеет и свои противопоказания.

"Употреблять в течение дня исключительно арбузы не стоит людям со сниженной функцией почек, потому что они просто не смогут вывести избыток жидкости из организма. Кроме того, из-за высокого содержания калия в арбузе у человека с нарушением функции почек уровень элемента в крови может стать слишком высоким, это может спровоцировать слабость, онемение и покалывание кончиков пальцев, а также нарушения сердечного ритма. У людей с расстройствами пищеварения чрезмерное употребление арбуза может вызвать диарею, им также не следует перебарщивать с этой ягодой. Кроме того, арбуз имеет высокий гликемический индекс, поэтому его употребление стоит ограничить людям с сахарным диабетом", – предупредила Александра Филева.

Она отметила, что, чтобы действительно похудеть на арбузной диете, на ней придется сидеть как минимум неделю, а это уже чревато серьезными проблемами со здоровьем.

"За один разгрузочный день на арбузе человек, скорее всего, не похудеет, но сможет избавиться от лишней воды, это примерно 1-2 килограмма. Если же придерживаться такого монопитания дольше, то похудеть можно, но уже с риском для здоровья. Дело в том, что белка и жиров в арбузе крайне мало, так же, как и важнейших витаминов и минералов – натрия, витамина В12, фолатов, без которых невозможна нормальная работа организма. Чтобы похудеть и поддерживать здоровый вес, важно придерживаться разнообразного и сбалансированного питания, а значит, употреблять все группы нутриентов – белки, жиры, углеводы в каждый прием пищи и не злоупотреблять "арбузными" разгрузочными днями", – заключила эксперт.


Источник: Тengrinews.kz
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