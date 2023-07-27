Россиянам посоветовали запастить консервами

Россия ограничила ввоз морепродуктов и готовой рыбной продукции из недружественных стран. Об этом сообщает «КоомерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития. В список попали и латвийские шпроты, избежавшие эмбарго в 2014 году.



Поправки в соответствующий проект постановления с ответными мерами на действия в отношении РФ подписал премьер Михаил Мишустин. В перечне значатся США, государства ЕС, Исландия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Норвегия и некоторые другие.



Запрет установлен и на рыбу, и на икру вместе с заменителями, и ракообразные, и моллюски – в свежем либо консервированном виде.