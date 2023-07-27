На Алтае разбился вертолёт. Шесть человек погибли, семеро пострадали

На борту находилась экскурсионная группа из 12 человек и три члена экипажа.



В российском селе Тюнгур в Горном Алтае разбился вертолёт Ми-8, шесть человек погибли, сообщает РИА "Новости".

Вертолёт принадлежал компании "Алтай Авиа". Он перевозил экскурсионную группу. На борту находилось 15 человек, из них трое – члены экипажа.



"Вертолёт загорелся при заходе на посадку в Тюнгуре Республики Алтай. По предварительным данным, шесть человек погибли, семь пострадали", – сообщили в МЧС России.



Отмечается, что, предположительно, при заходе на посадку вертолёт задел электропровода и загорелся. На помощь из Горно-Алтайска вылетел Ми-8 регионального спасательного центра Росавиации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.