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В ООН ожидают, что июль этого года побьет мировой рекорд по экстремальной жаре

Просмотров:94 Опубликовано: Сегодня, 19:57
В ООН ожидают, что июль этого года побьет мировой рекорд по экстремальной жаре
Фото: Ozge Elif Kizil/Anadolu Agency via Getty Images
Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Июль 2023 года станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, необходимо принять срочные меры по борьбе с климатическими изменениями, чтобы избежать катастрофы, заявил в четверг генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Сегодня всемирная метеорологическая служба и европейская организация Copernicus опубликовали официальные данные, которые подтверждают, что июль 2023 года станет самым жарким месяцем в мировой истории", - сказал Гутерриш на пресс-конференции.

По его словам, июль побьет исторические рекорды по температурным показателям, даже несмотря на то, что в ближайшие несколько дней ожидается некоторое похолодание.

"Согласно данным, которые были опубликованы сегодня, в июле 2023 года метеорологи наблюдали три самые жаркие недели за всю историю и зафиксировали самую высокую температуру воды в океане за июльский период", - добавил он.

Генсек ООН также заявил о последствиях аномальной жары.

"Детей сносят муссонные дожди, семьи бегут от пожаров, рабочие теряют сознание от палящего зноя. Для огромных частей Северной Америки, Азии, Африки и Европы - это жестокое лето. Для планеты это катастрофа", - подчеркнул он.

По словам Гутерриша, "эра глобального потепления завершилась, настала эра глобального кипения".

В связи с этим генсек ООН призвал мировых лидеров немедленно принять действия по борьбе с климатическими изменениями во избежание еще более трагичных последствий.

"Лидеры должны взять все в свои руки. Больше никаких колебаний, никаких оправданий, никаких ожиданий того, что кто-то другой начнет действовать первым. У нас на это просто-напросто нет времени", - заявил Гутерриш.


Источник: Interfax.ru
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