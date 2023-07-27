В ООН ожидают, что июль этого года побьет мировой рекорд по экстремальной жаре

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Июль 2023 года станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, необходимо принять срочные меры по борьбе с климатическими изменениями, чтобы избежать катастрофы, заявил в четверг генсек ООН Антониу Гутерриш.



"Сегодня всемирная метеорологическая служба и европейская организация Copernicus опубликовали официальные данные, которые подтверждают, что июль 2023 года станет самым жарким месяцем в мировой истории", - сказал Гутерриш на пресс-конференции.



По его словам, июль побьет исторические рекорды по температурным показателям, даже несмотря на то, что в ближайшие несколько дней ожидается некоторое похолодание.



"Согласно данным, которые были опубликованы сегодня, в июле 2023 года метеорологи наблюдали три самые жаркие недели за всю историю и зафиксировали самую высокую температуру воды в океане за июльский период", - добавил он.



Генсек ООН также заявил о последствиях аномальной жары.



"Детей сносят муссонные дожди, семьи бегут от пожаров, рабочие теряют сознание от палящего зноя. Для огромных частей Северной Америки, Азии, Африки и Европы - это жестокое лето. Для планеты это катастрофа", - подчеркнул он.



По словам Гутерриша, "эра глобального потепления завершилась, настала эра глобального кипения".



В связи с этим генсек ООН призвал мировых лидеров немедленно принять действия по борьбе с климатическими изменениями во избежание еще более трагичных последствий.



"Лидеры должны взять все в свои руки. Больше никаких колебаний, никаких оправданий, никаких ожиданий того, что кто-то другой начнет действовать первым. У нас на это просто-напросто нет времени", - заявил Гутерриш.