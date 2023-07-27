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В WhatsApp запустили мгновенные видеосообщения

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:45
В WhatsApp запустили мгновенные видеосообщения
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Команда мессенджера WhatsApp объявила о запуске новой функции мгновенных видеосообщений, передает Tengri Life.

У пользователей появилась возможность записывать и отправлять короткие личные видео прямо в переписке. Длительность видеосообщений ограничена 60 секундами.

Отправить видеосообщение так же просто, как и голосовое. "Нажмите кнопку, чтобы переключиться на режим видео, а затем удерживайте ее, чтобы записать видео. Вы также можете провести вверх, чтобы записать видеосообщение, не удерживая кнопку. Как только собеседник откроет видео, оно будет автоматически воспроизведено без звука. Чтобы включить звук, нужно нажать на видео", - говорится в корпоративном блоге мессенджера.

"Мы уже начали внедрять эту функцию, и в ближайшие недели она станет доступна всем пользователям WhatsApp", - сообщили разработчики.


Источник: Тengrinews.kz
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