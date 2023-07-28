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Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю человечества

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:37
Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю человечества
Фото из открытых источников
Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю человечества, выяснили ученые из Лейпцига. Средняя глобальная температура на 1,5 °C превысила доиндустриальный уровень, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Euronews.

Как показал анализ климатолога Лейпцигского университета Карстена Хауштайна, средняя глобальная температура в этом месяце превысила доиндустриальный уровень на 1,5 °C.

Вот только несколько цифр этого месяца: 52,9 °C в Китае, 48,2 °C на Сардинии, 39,6 °C ночью в Алжире, а температура моря во Флориде поднялась до 37,2 °C.

В этом году глобальная температура была выше средней каждый месяц, начиная с января. В июле она достигла пика. Этот новый исторический рекорд является кульминацией волн жары, которые мы наблюдали на суше, а также в океанах.

«Весь этот дополнительный теплый воздух и теплые поверхностные воды как бы подпитывают друг друга. Мы наблюдаем рекордные температуры, более высокие, чем когда-либо прежде», - отмечает заместитель директора Службы ЕС по изменению климата «Коперник» Саманта Берджесс.

2023 год настолько жаркий еще и из-за феномена Эль-Ниньо, хотя для него еще пока слишком рано.

«Это еще не Эль-Ниньо. Поэтому ожидается, что при развитии Эль-Ниньо сейчас, мы получим более теплые температуры в будущем. Ожидается, что температура в 2024 году может быть еще выше», - добавила климатолог.

Предыдущий рекорд жары был установлен в июле 2019 года: тогда средняя глобальная температура была на 0,2 °C ниже, чем сейчас.

Причина таких изменений - сжигание ископаемого топлива и другие виды деятельности человека.

Даже если мировым лидерам на саммитах G20 и COP28 удастся сократить выбросы СO2 и метана в атмосферу, жара и экстремальные погодные условия, которые мы переживаем сейчас, останутся с нами на десятилетия.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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