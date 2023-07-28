Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю человечества, выяснили ученые из Лейпцига. Средняя глобальная температура на 1,5 °C превысила доиндустриальный уровень, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на Euronews.
Как показал анализ климатолога Лейпцигского университета Карстена Хауштайна, средняя глобальная температура в этом месяце превысила доиндустриальный уровень на 1,5 °C.
Вот только несколько цифр этого месяца: 52,9 °C в Китае, 48,2 °C на Сардинии, 39,6 °C ночью в Алжире, а температура моря во Флориде поднялась до 37,2 °C.
В этом году глобальная температура была выше средней каждый месяц, начиная с января. В июле она достигла пика. Этот новый исторический рекорд является кульминацией волн жары, которые мы наблюдали на суше, а также в океанах.
«Весь этот дополнительный теплый воздух и теплые поверхностные воды как бы подпитывают друг друга. Мы наблюдаем рекордные температуры, более высокие, чем когда-либо прежде», - отмечает заместитель директора Службы ЕС по изменению климата «Коперник» Саманта Берджесс.
2023 год настолько жаркий еще и из-за феномена Эль-Ниньо, хотя для него еще пока слишком рано.
«Это еще не Эль-Ниньо. Поэтому ожидается, что при развитии Эль-Ниньо сейчас, мы получим более теплые температуры в будущем. Ожидается, что температура в 2024 году может быть еще выше», - добавила климатолог.
Предыдущий рекорд жары был установлен в июле 2019 года: тогда средняя глобальная температура была на 0,2 °C ниже, чем сейчас.
Причина таких изменений - сжигание ископаемого топлива и другие виды деятельности человека.
Даже если мировым лидерам на саммитах G20 и COP28 удастся сократить выбросы СO2 и метана в атмосферу, жара и экстремальные погодные условия, которые мы переживаем сейчас, останутся с нами на десятилетия.
Оставьте свой комментарий первым.