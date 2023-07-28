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Врач раскрыла неожиданные причины подергивания глаза

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:50
Врач раскрыла неожиданные причины подергивания глаза
Фото из открытых источников
Спазм верхнего века может быть спровоцирован переизбытком кофеина и другими неочевидными причинами, предупредила канадский окулист Алекса Хехт. Подробнее рассказывает Tengri Life со ссылкой на Daily Mail.

По словам эксперта, непроизвольное подергивание глаз — состояние хоть и неприятное, но абсолютно безвредное и, как правило, проходит достаточно быстро.

Чаще всего глаз может начать дергаться из-за сильного стресса, однако спровоцировать это состояние может и переизбыток кофеина в организме, объяснила окулист. Среди других неожиданных причин спазмов она назвала хронический недостаток сна, злоупотребление алкоголем и так называемый синдром сухого глаза из-за длительной работы за компьютером и неограниченного использования гаджетов.

Как отметила Хехт, лечение подергивания мышц века обычно не требуется, чтобы избавиться от него, достаточно отказаться от кофе и алкоголя, а также выспаться и контролировать уровень стресса. Обращаться к врачу надо, если симптомы сохраняются больше двух недель, подытожила врач.


Источник: Tengrinews.kz
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