Врач раскрыла неожиданные причины подергивания глаза

Спазм верхнего века может быть спровоцирован переизбытком кофеина и другими неочевидными причинами, предупредила канадский окулист Алекса Хехт. Подробнее рассказывает Tengri Life со ссылкой на Daily Mail.



По словам эксперта, непроизвольное подергивание глаз — состояние хоть и неприятное, но абсолютно безвредное и, как правило, проходит достаточно быстро.



Чаще всего глаз может начать дергаться из-за сильного стресса, однако спровоцировать это состояние может и переизбыток кофеина в организме, объяснила окулист. Среди других неожиданных причин спазмов она назвала хронический недостаток сна, злоупотребление алкоголем и так называемый синдром сухого глаза из-за длительной работы за компьютером и неограниченного использования гаджетов.



Как отметила Хехт, лечение подергивания мышц века обычно не требуется, чтобы избавиться от него, достаточно отказаться от кофе и алкоголя, а также выспаться и контролировать уровень стресса. Обращаться к врачу надо, если симптомы сохраняются больше двух недель, подытожила врач.