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Капитан пассажирского самолета напился перед вылетом и был арестован в аэропорту

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:42
Капитан пассажирского самолета напился перед вылетом и был арестован в аэропорту
Фото из открытых источников
Капитан самолета авиакомпании United Airlines напился перед вылетом и был арестован в аэропорту Парижа, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что самолет должен был вылететь из столицы Франции в Вашингтон, однако рейс был отменен из-за того, что 63-летний капитан воздушного судна пришел на работу пьяным.

То, что с пилотом не все в порядке заметили работники службы безопасности. По их словам, мужчину пошатывало, у него был стеклянный взгляд и характерный "заплетающийся язык".

Пилот утверждал, что накануне вечером выпил пару бокалов вина, однако тесты показали, что уровень алкоголя в его крови почти в три раза превышает норму.

Капитана судна арестовали прямо в аэропорту, а позже он предстал перед судом. Коллегия была возмущена тем, что свои поступком пилот подверг опасности жизни 256 пассажиров. Он был приговорен к шестимесячному условному сроку, а также отстранен от полетов на целый год.


Источник: Tengrinews.kz
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