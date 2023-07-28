Капитан пассажирского самолета напился перед вылетом и был арестован в аэропорту

Капитан самолета авиакомпании United Airlines напился перед вылетом и был арестован в аэропорту Парижа, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Daily Mail.



Сообщается, что самолет должен был вылететь из столицы Франции в Вашингтон, однако рейс был отменен из-за того, что 63-летний капитан воздушного судна пришел на работу пьяным.



То, что с пилотом не все в порядке заметили работники службы безопасности. По их словам, мужчину пошатывало, у него был стеклянный взгляд и характерный "заплетающийся язык".



Пилот утверждал, что накануне вечером выпил пару бокалов вина, однако тесты показали, что уровень алкоголя в его крови почти в три раза превышает норму.



Капитана судна арестовали прямо в аэропорту, а позже он предстал перед судом. Коллегия была возмущена тем, что свои поступком пилот подверг опасности жизни 256 пассажиров. Он был приговорен к шестимесячному условному сроку, а также отстранен от полетов на целый год.