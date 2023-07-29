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Продвигавшая веганскую диету блогер-сыроед умерла от истощения в 39 лет

Просмотров:255 Опубликовано: Сегодня, 12:12
Продвигавшая веганскую диету блогер-сыроед умерла от истощения в 39 лет
Жанна Самсонова. Фото со страницы блогера в соцсетях
В Малайзии от истощения умерла блогер-сыроед из Казани Жанна Самсонова, известная в соцсетях под ником Zhanna D'Art. Об этом сообщили ее друзья в Instagram, передает Tengri Life со ссылкой на RTVI.

По их словам, 39-летняя россиянка проходила реабилитацию в местной клинике, но медики не смогли ей помочь.

"Несколько месяцев назад на Шри-Ланке у нее уже был изможденный вид, отекшие ноги, из которых вытекала лимфа. <…> Отправили ее домой лечиться. Но она опять сбежала. Когда я увидела ее на Пхукете, пришла в ужас. Я жила этажом выше и ежедневно боялась обнаружить утром ее труп. Убедила ее в лечении. Но она не успела", - написала в соцсети одна из знакомых блогера.

Самсонова продвигала сыроедение в личном блоге и рассказывала, из чего состоит ее обычный рацион. По ее словам, на протяжении пяти лет она соблюдала полностью "сырую веганскую диету", а четыре года ее меню состояло только из фруктов, пророщенных семян подсолнечника и соков. "Она ела только дуриан и джекфрукт в течение семи лет. Не нужно быть врачом, чтобы понимать, к чему это приведет", - пишут в комментариях подписчики.

Блогер утверждала, что благодаря сыроедению выглядит гораздо моложе и здоровее большинства своих ровесников, которые "страдают хроническими заболеваниями, утратили суть жизни" и "на самом деле не живут, а существуют".

Впрочем, несмотря на видимые проблемы, сторонники Жанны не верят, что та могла умереть от истощения. Они винят во всем химикаты, которые могли содержаться в фруктах.

Газета "Вечерняя Казань" со ссылкой на мать Жанны Веру Самсонову пишет, что причиной смерти блогера стала "холероподобная инфекция", но официального заключения медиков и свидетельства о смерти она пока не получила. Женщина рассказала, что ее дочь скончалась 21 июля.

По словам Веры Самсоновой, она негативно воспринимала увлечение дочери веганством и сыроедением, уговаривала ее вернуться к нормальному режиму питания. Женщина рассказала, что Жанна долгое время работала в веганском кафе и соблюдала диету более 10 лет - сначала в менее жестком варианте, с рыбой и молочными продуктами, а потом исключительно на фруктах, соках и пророщенных бобах. При этом на здоровье она не жаловалась, утверждает мать умершей.


Источник: Tengrinews.kz
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