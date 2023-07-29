Продвигавшая веганскую диету блогер-сыроед умерла от истощения в 39 лет

В Малайзии от истощения умерла блогер-сыроед из Казани Жанна Самсонова, известная в соцсетях под ником Zhanna D'Art. Об этом сообщили ее друзья в Instagram, передает Tengri Life со ссылкой на RTVI.



По их словам, 39-летняя россиянка проходила реабилитацию в местной клинике, но медики не смогли ей помочь.



"Несколько месяцев назад на Шри-Ланке у нее уже был изможденный вид, отекшие ноги, из которых вытекала лимфа. <…> Отправили ее домой лечиться. Но она опять сбежала. Когда я увидела ее на Пхукете, пришла в ужас. Я жила этажом выше и ежедневно боялась обнаружить утром ее труп. Убедила ее в лечении. Но она не успела", - написала в соцсети одна из знакомых блогера.



Самсонова продвигала сыроедение в личном блоге и рассказывала, из чего состоит ее обычный рацион. По ее словам, на протяжении пяти лет она соблюдала полностью "сырую веганскую диету", а четыре года ее меню состояло только из фруктов, пророщенных семян подсолнечника и соков. "Она ела только дуриан и джекфрукт в течение семи лет. Не нужно быть врачом, чтобы понимать, к чему это приведет", - пишут в комментариях подписчики.



Блогер утверждала, что благодаря сыроедению выглядит гораздо моложе и здоровее большинства своих ровесников, которые "страдают хроническими заболеваниями, утратили суть жизни" и "на самом деле не живут, а существуют".



Впрочем, несмотря на видимые проблемы, сторонники Жанны не верят, что та могла умереть от истощения. Они винят во всем химикаты, которые могли содержаться в фруктах.



Газета "Вечерняя Казань" со ссылкой на мать Жанны Веру Самсонову пишет, что причиной смерти блогера стала "холероподобная инфекция", но официального заключения медиков и свидетельства о смерти она пока не получила. Женщина рассказала, что ее дочь скончалась 21 июля.



По словам Веры Самсоновой, она негативно воспринимала увлечение дочери веганством и сыроедением, уговаривала ее вернуться к нормальному режиму питания. Женщина рассказала, что Жанна долгое время работала в веганском кафе и соблюдала диету более 10 лет - сначала в менее жестком варианте, с рыбой и молочными продуктами, а потом исключительно на фруктах, соках и пророщенных бобах. При этом на здоровье она не жаловалась, утверждает мать умершей.