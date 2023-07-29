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В Сингапуре впервые за 19 лет повешена женщина, торговавшая наркотиками

Просмотров:129 Опубликовано: Сегодня, 14:18
В Сингапуре впервые за 19 лет повешена женщина, торговавшая наркотиками
Фото: freepik
В пятницу в Сингапуре впервые за 19 лет была казнена женщина, осужденная за незаконный оборот наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Активисты заявили, что на следующей неделе запланирована еще одна казнь.

По данным Центрального бюро по борьбе с наркотиками, 45-летняя Саридеви Джамани была приговорена к смертной казни в 2018 году за незаконный оборот около 31 грамма диаморфина или чистого героина. В нем говорилось, что этой суммы "достаточно, чтобы прокормить зависимость около 370 людей в течение недели".

Законы Сингапура предусматривают смертную казнь для всех, кто осужден за торговлю более 500 граммами каннабиса и 15 граммами героина.

Казнь Джамани состоялась через два дня после казни сингапурца Мохаммеда Азиза Хуссейна, 56 лет, за торговлю около 50 граммами героина.

Бюро по борьбе с наркотиками заявило, что в отношении обоих заключенных были соблюдены надлежащие правовые процедуры, включая апелляции на их приговоры и приговоры, а также ходатайства о помиловании президента.

Правозащитные группы, международные активисты и ООН призвали Сингапур прекратить казни за преступления, связанные с наркотиками, и заявляют, что появляется все больше доказательств того, что это неэффективно в качестве сдерживающего фактора. Власти Сингапура настаивают на том, что смертная казнь важна для прекращения спроса и предложения наркотиков.

Правозащитные организации страны заявляют, что после возобновления повешений в марте 2022 года было казнено 15 человек за преступления, связанные с наркотиками, в среднем по одному в месяц.


Источник: zakon.kz
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