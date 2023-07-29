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Хуже жирного и копченого. Назван сгущающий кровь продукт

Просмотров:312 Опубликовано: Вчера, 17:57
Хуже жирного и копченого. Назван сгущающий кровь продукт
© РИА Новости
Врач-токсиколог Михаил Кутушов озвучил список продуктов, которые рекомендуется сократить при густой крови, передает Tengri Life со ссылкой на rg.ru.

Это жирное мясо, копчености, картофель, бананы, а также еда с большим количеством витамина К (шпинат, петрушка, мангольд, кресс-салат, брюссельская капуста).

"Особый разговор - сахар (как в еде, так и в напитках). Его рекомендуется убрать в первую очередь. Особое коварство сахара заключается в том, что он присутствуют (в том числе в скрытом виде) в массе продуктов. Поэтому стоит внимательно читать этикетки, обращая внимание на различные "сиропы" в составе. Из-за сахара уровень глюкозы в крови повышается и растет выработка липидных соединений", - подчеркнул доктор.

Кровь становится гуще при недостатке белков и аминокислот. Поэтому совсем исключать мясо нельзя - оно должно присутствовать в рационе. Но это прежде всего нежирные сорта - индейка или курица. Также важны рыба (морская), молочные продукты и яйца.

Кроме того, нужно следить за пищеварительной системой в целом. Дело в том, что проблемы с ней нарушают водный баланс в организме, тем самым сгущая кровь.

"Из за недостаточной выработки необходимых ферментов органами пищеварения, организм закисляется, а кровь становится гуще", - уточнил специалист.

Врач отметил, что густая кровь напрямую связана с рисками развития варикоза, тромбофлебита, а также сердечно-сосудистых недугов вплоть до инфаркта.


Источник: Tengrinews.kz
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