Названо удивительное воздействие растительного масла на риск умереть от деменции

Исследование показало, что ежедневная доза одного из растительных масел может снизить риск смерти от слабоумия. Включение оливкового масла в обычный рацион дает ряд преимуществ, таких как защита здоровья сердца или когнитивных функций, утверждают на основе новых данных ученые.



Оливковое масло может снизить риск смерти от слабоумия на 28%, если съедать его всего по ложке в день – это новое открытие основано на исследовании, представленном на днях в Бостоне на ежегодной встрече Американского общества питания "Питание 2023".



По словам авторов, до сих пор никогда не изучалось, связано ли оливковое масло с риском смерти, связанной с деменцией, сообщает CNN.



“Наше исследование подкрепляет рекомендации по питанию, рекомендующие растительные масла, такие как оливковое, и предполагает, что эти рекомендации поддерживают здоровье не только сердца, но и потенциально мозга, - рассказала Энн-Джули Тессье, соавтор исследования и постдокторант Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана. – Выбор в пользу оливкового масла, натурального продукта, вместо таких жиров, как маргарин и коммерческий майонез, является безопасным выбором и может снизить риск развития деменции со смертельным исходом”.



Участниками исследования были почти 60 600 женщин, которые участвовали в исследовании состояния здоровья медсестер с 1990 по 2018 год, и почти 32 тысячи мужчин, которые участвовали в последующем исследовании медицинских работников за тот же период времени. В первом исследовании изучались факторы риска развития основных хронических заболеваний среди женщин в Северной Америке, в то время как во втором рассматриваются те же темы, но для мужчин.



Авторы последнего исследования оценивали рацион участников, которым в начале исследования было в среднем 56 лет, каждые четыре года с помощью анкеты. Команда также проанализировала качество рациона, используя Индекс альтернативного здорового питания, который присваивает оценки продуктам и питательным веществам, предсказывающим хронические заболевания. Чем выше люди набирают баллы по этому показателю, тем лучше.



Как рассказывает CNN, в течение 28-летнего периода наблюдения, независимо от качества рациона, употребление более половины столовой ложки оливкового масла в день было связано со снижением риска смерти от деменции на 28% по сравнению с участниками, которые никогда или редко употребляли оливковое масло.



Кроме того, авторы обнаружили, что ежедневная замена чайной ложки майонеза или маргарина таким же количеством оливкового масла коррелировала со снижением риска смерти, связанной с деменцией, на 8-14%.



Однако это исследование находится на ранней стадии, поэтому некоторые эксперты, не участвовавшие в нем, призывают к осторожности, отмечает CNN.



“Эти результаты просто были представлены на конференции и не подвергались экспертной оценке, поэтому исследование не рассматривалось независимыми экспертами, – предупреждает Дэвид Кертис, почетный профессор Института генетики Калифорнийского университета в Университетском колледже Лондона. – Мы не знаем, будут ли результаты в конечном итоге опубликованы в журнале. Если исследование в конечном итоге приведет к опубликованной статье, мы не знаем, будут ли опубликованные результаты такими же, как те, что представлены сейчас”.



Согласно анализу ДНК из крови или клеток полости рта участников, у 4749 участников, умерших от деменции, была более высокая вероятность наличия APOE e4 — самого сильного известного генетического фактора риска развития болезни Альцгеймера. Но наличие этого гена не означает, что у человека непременно разовьется заболевание, и выводы авторов по-прежнему были последовательными после учета этого фактора, сказали они.



Несмотря на это, “важно отметить, что это не причинно-следственная связь, как указывают авторы, а только ассоциация, - говорит дипломированный диетолог Дуэйн Меллор, старший научный сотрудник Астонской медицинской школы Астонского университета в Англии. – Необходимы дополнительные исследования”.



По словам Энн-Джули Тессье, потенциальная польза оливкового масла для здоровья мозга может быть обусловлена антиоксидантными соединениями, которые могут проникать через гематоэнцефалический барьер, непосредственно воздействуя на мозг. “Также возможно, что оливковое масло оказывает косвенное влияние на здоровье мозга, благотворно влияя на сердечно-сосудистую систему”, - добавила она.



Хотя общее качество рациона участников не повлияло на результаты, те, кто потребляет оливковое масло, могут вести в целом более здоровый образ жизни, рассказывает CNN.



“Существует очень много различий между людьми, которые потребляют оливковое масло, и теми, кто этого не делает, и никогда невозможно полностью учесть все возможные мешающие факторы”, - говорит Дэвид Кертис.



Еще одним важным моментом, который следует иметь в виду, является то, что около половины случаев деменции вызваны сосудистыми заболеваниями, добавил Кертис.



“Ожидается, что все, что улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, например отказ от курения, снизит риск развития деменции”, - сказал он. “Было показано, что потребление оливкового масла связано с улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы, поэтому можно было бы ожидать, что оно также будет связано с более низким риском развития деменции”.



Оливковое масло, как напоминает CNN, является основным продуктом средиземноморской диеты, которое, как было доказано, полезно для здоровья мозга, сердца, костей и многого другого. Помимо приготовления на оливковом масле, можно использовать его для заправки салатов или винегретов, майонеза, песто или хлебного соуса. И люди также должны помнить, что когда речь заходит о еде и функционировании мозга, важно не только то, что мы едим, но и как мы едим, подчеркивает Дуэйн Меллор. “Оставаться общительным во время приема пищи и есть с другими людьми может принести пользу нашему психическому здоровью в краткосрочной перспективе и когнитивным функциям с возрастом”, - добавил он.