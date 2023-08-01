Почему не нужно аплодировать пилоту в самолете при посадке

После того, как самолет садится, пассажиры хлопают пилотам. Считается, что это знак благодарности за хороший полет и выражение к профессии летчика. Однако специалисты TravelRambler считают, что на самом деле хлопать пилоту после посадки не стоит, передает Tengritravel.kz.



Кто придумал хлопать пилотам



Впервые пилотам начали хлопать в США. Официально задокументированный первый случай датируется 1948 годом. Рейс авиакомпании American Airlines приземлился в Огайо после того, как у него отказали шасси. Пилоты смогли посадить самолет без жертв и серьезных травм.



Считается, что это был первый случай, когда пассажиры похлопали пилоту. Однако точно неизвестно, стал ли этот рейс родоначальником известной традиции.



Причина аплодисментов может зависеть от авиакомпании и страны прилета. В Казахстане хлопают в благодарность пилоту, пассажиры Израильской авиакомпании El Al, прилетая в Бен-Гурион, аплодируют тому, что вернулись домой. Американский лоукостер JetBlue запустил рекламу с хлопающими пассажирами на экранах, когда приземлялся в аэропорту Коста-Рики, - в честь запуска рейсов в этом направлении.



Почему не нужно хлопать пилотам



Однако аплодисменты в благодарность пилотам ставят многих сотрудников в недоумение. Как и бортпроводники, пилоты уверяют, что просто делают свою работу, поэтому могут злиться на пассажиров из-за аплодисментов. Сами они говорят, что пассажиры не хлопают в автобусе на каждой остановке и не рукоплескают машинисту, остановившему поезд.



Есть и еще одна причина, по которой можно не хлопать пилотам в самолете. Они просто не слышат аплодисментов. Дело в том, что кабину от салона отделяет бронированная дверь, которую начали ставить на всех самолетах после терактов 11 сентября. Чтобы шум из салона не отвлекал капитанов, дверь сделали с шумоизоляцией. Они могут общаться с бортпроводниками по специальному внутреннему телефону, а все, что происходит в салоне, они не слышат. В том числе и аплодисменты.



Поэтому пассажирам, хлопающим при посадке, рекомендуется не делать этого, так как пилоты могут узнать от стюардесс об аплодисментах, и многие из них действительно злятся на действия пассажиров.