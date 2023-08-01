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Сорвался с 68-го этажа ради фото. Погиб известный блогер-экстремал

Просмотров:335 Опубликовано: Вчера, 18:00
Сорвался с 68-го этажа ради фото. Погиб известный блогер-экстремал
Фото: Instagram @remnigma
30-летний экстремал Реми Лучиди погиб, упав с 68 этажа дома в Гонконге. Он пытался подняться на комплекс Tregunter Tower, передает Gazeta.ua. Подробнее рассказывает Tengritravel.

Около 18:00 Лучиди пришел в дом и сказал охраннику, что был в гостях у друга на 40-м этаже. Мужчину попытались задержать после того, как возможный друг подтвердил, что на самом деле не знаком с ним. Но в тот момент экстремал уже находился в лифте.

На записях камер видеонаблюдения видно, как Лучиди выходит на 49-м этаже и по лестнице поднимается на крышу. Охранники обнаружили, что люк на крыше открыт, но мужчину нигде не было видно.

Реми Лучиди в последний раз видели живым в 19:38, когда он постучался в окно пентхауса. Горничная после этого вызвала полицию.



Анонимный источник сообщил СМИ, что стражи порядка предполагают, что Лучиди попал в ловушку за пределами пентхауса и перед несчастным случаем стуком в окно просил о помощи.

На месте происшествия была обнаружена камера Лучиди с записями его опасных приключений.

Полиция официальной причины смерти еще не назвала.


Источник: Tengrinews.kz
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