Сорвался с 68-го этажа ради фото. Погиб известный блогер-экстремал

30-летний экстремал Реми Лучиди погиб, упав с 68 этажа дома в Гонконге. Он пытался подняться на комплекс Tregunter Tower, передает Gazeta.ua. Подробнее рассказывает Tengritravel.Около 18:00 Лучиди пришел в дом и сказал охраннику, что был в гостях у друга на 40-м этаже. Мужчину попытались задержать после того, как возможный друг подтвердил, что на самом деле не знаком с ним. Но в тот момент экстремал уже находился в лифте.На записях камер видеонаблюдения видно, как Лучиди выходит на 49-м этаже и по лестнице поднимается на крышу. Охранники обнаружили, что люк на крыше открыт, но мужчину нигде не было видно.Реми Лучиди в последний раз видели живым в 19:38, когда он постучался в окно пентхауса. Горничная после этого вызвала полицию.Анонимный источник сообщил СМИ, что стражи порядка предполагают, что Лучиди попал в ловушку за пределами пентхауса и перед несчастным случаем стуком в окно просил о помощи.На месте происшествия была обнаружена камера Лучиди с записями его опасных приключений.Полиция официальной причины смерти еще не назвала.