Нутрициолог перечислил продукты, которые вызывают панические атаки

Нутрициолог Игорь Строков составил топ-6 продуктов, которые способствуют стрессу и приступам паники, сообщает Zakon.kz.



По информации "МедикФорум", на первом месте в "черном списке" врача – подсластитель из-за аспартама, который очень похож на гормоны стресса и может вызывать головные боли и дискомфорт.



Волноваться может заставить и черный чай, в котором есть щавелевая кислота, — она снижает содержание минералов в костях, что может вызвать боль в спине и стать причиной стресса, особенно при долгом нахождении в положении сидя.



Вредно также употребление некоторых видов мармелада — если этот сладкий продукт содержит краситель тартрацин (Е 102). По словам доктора, он может нарушить метаболизм в мозге и привести к нервному расстройству.



В списке также оказался фруктовый сок. Врач пояснил: фруктоза вызывает повышенный уровень адреналина. Если нервы и без того на пределе, выпитый сок может спровоцировать дополнительные приступы паники.



И последний продукт – салями. В нем есть гистамины, а они расширяют кровеносные сосуды, что может привести к головокружению или головной боли.