Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 02 Августа
+31...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.04 KZT
  • €1 = 488.39 KZT
  • 1 RUB = 4.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Нутрициолог перечислил продукты, которые вызывают панические атаки

Просмотров:184 Опубликовано: Сегодня, 07:49
Нутрициолог перечислил продукты, которые вызывают панические атаки
Фото из открытых источников
Нутрициолог Игорь Строков составил топ-6 продуктов, которые способствуют стрессу и приступам паники, сообщает Zakon.kz.

По информации "МедикФорум", на первом месте в "черном списке" врача – подсластитель из-за аспартама, который очень похож на гормоны стресса и может вызывать головные боли и дискомфорт.

Волноваться может заставить и черный чай, в котором есть щавелевая кислота, — она снижает содержание минералов в костях, что может вызвать боль в спине и стать причиной стресса, особенно при долгом нахождении в положении сидя.

Вредно также употребление некоторых видов мармелада — если этот сладкий продукт содержит краситель тартрацин (Е 102). По словам доктора, он может нарушить метаболизм в мозге и привести к нервному расстройству.

В списке также оказался фруктовый сок. Врач пояснил: фруктоза вызывает повышенный уровень адреналина. Если нервы и без того на пределе, выпитый сок может спровоцировать дополнительные приступы паники.

И последний продукт – салями. В нем есть гистамины, а они расширяют кровеносные сосуды, что может привести к головокружению или головной боли.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Placida (Посетители) Сегодня, 10:46
Зеленый чай, мармелад, салями...Богатые тоже паникуют))) Но, обычным гражданам это не грозит podmig
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика