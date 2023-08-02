Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 02 Августа
+31...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.04 KZT
  • €1 = 488.39 KZT
  • 1 RUB = 4.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

"600 лет тюрьмы": Трампу предъявлены новые обвинения

Просмотров:175 Опубликовано: Сегодня, 11:06
"600 лет тюрьмы": Трампу предъявлены новые обвинения
Фото ©РИА Новости
Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены новые обвинения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Министерство юстиции США предъявило Дональду Трампу обвинения в незаконной попытке оспорить результаты президентских выборов 2020 года. По словам спецпрокурора Джека Смита, именно ложь Трампа могла спровоцировать атаку на Капитолий 6 января 2021 года.

"Атака на Капитолий нашей страны 6 января 2021 года стала беспрецедентным нападением на олицетворение американской демократии. Как описано в обвинительном заключении, оно было спровоцировано ложью. Ложью обвиняемого, направленной на то, чтобы помешать основополагающей функции правительства США - процессу подведения и сертификации итогов президентских выборов", - заявил Смит.

Вместе с Трампом обвинения предъявлены еще шести лицам, имена которых не раскрываются, однако в их числе находятся адвокаты, которые помогали ему распространять заявления о фальсификациях на выборах.

Отметим, что это уже третье уголовное дело против Трампа. Как пишут американские СМИ, экс-президент США может быть заключен в тюрьму на 600 лет, если его признают виновным по трем уголовным делам.

Напомним, 6 января 2021 года тысячи сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий, чтобы не позволить Конгрессу США подтвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. В результате четверо погромщиков и один полицейский погибли. Еще 140 полицейских были ранены.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика