"600 лет тюрьмы": Трампу предъявлены новые обвинения

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены новые обвинения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.



Министерство юстиции США предъявило Дональду Трампу обвинения в незаконной попытке оспорить результаты президентских выборов 2020 года. По словам спецпрокурора Джека Смита, именно ложь Трампа могла спровоцировать атаку на Капитолий 6 января 2021 года.



"Атака на Капитолий нашей страны 6 января 2021 года стала беспрецедентным нападением на олицетворение американской демократии. Как описано в обвинительном заключении, оно было спровоцировано ложью. Ложью обвиняемого, направленной на то, чтобы помешать основополагающей функции правительства США - процессу подведения и сертификации итогов президентских выборов", - заявил Смит.



Вместе с Трампом обвинения предъявлены еще шести лицам, имена которых не раскрываются, однако в их числе находятся адвокаты, которые помогали ему распространять заявления о фальсификациях на выборах.



Отметим, что это уже третье уголовное дело против Трампа. Как пишут американские СМИ, экс-президент США может быть заключен в тюрьму на 600 лет, если его признают виновным по трем уголовным делам.



Напомним, 6 января 2021 года тысячи сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий, чтобы не позволить Конгрессу США подтвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. В результате четверо погромщиков и один полицейский погибли. Еще 140 полицейских были ранены.