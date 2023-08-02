Клиент разозлился на водителя «Яндекса» и разбил его машину: видео появилось в Сети

В Фергане мужчина вызвал такси и устроил конфликт с водителем, у которого был отключен телефон, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на uznews.uz.
В социальных сетях распространилась видеозапись конфликта между двумя мужчинами, в ходе которого один из них разбивает стекла чужого автомобиля. В УВД Ферганской области прокомментировали данный инцидент.
Выяснилось, что 1 августа житель Ферганы Ш. С. вызвал такси через «Яндекс». Заказ принял 21-летний И. Р., который спустя время подъехал на улицу С. Темура.
Гражданин Ш. С., вызвавший такси, разозлился, что телефон водителя был выключен и тот не отвечал на его звонки. Ш. С. вступил в конфликт с И. Р., а после разбил камнем окна его автомобиля.
В настоящее время проводится доследственная проверка. Также назначена экспертиза для определения размера материального ущерба.
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