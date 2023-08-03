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Названы две опасные ошибки при заправке автомобиля в жару

Просмотров:14 Опубликовано: Сегодня, 09:39
Названы две опасные ошибки при заправке автомобиля в жару
Иллюстративное фото
Летом во время заправки авто важно соблюдать два правила, чтобы не спровоцировать пожар. Об этом предупредил автоэксперт Антон Шапарин, передает Tengri Life со ссылкой на РИА Новости.

Заливая бензин в бак автомобиля при высокой температуре воздуха, необходимо учитывать особенности этого огнеопасного вещества, подчеркнул Шапарин. По его словам, в жаркую погоду нельзя заправлять машину чрезмерным объемом горючего, рискуя, что оно перельется через край.

"В большинство автомобилей можно залить дополнительные литр-два топлива после отсечки пистолета на заправке, но делать так не надо. Главное, не занимайтесь странным делом, когда все отщелкнуло, а вы продолжаете наливать и наливать до тех пор, пока из горловины бензобака топливо не польется", - посоветовал эксперт.

Такие действия могут привести к опасным последствиям, считает он. С другой стороны, ездить с практически пустым баком - тоже серьезная ошибка, поскольку в этом случае горючее может закипеть, продолжил автоэксперт.

"Не надо держать бак пустым, то есть не надо ездить "на парах". Летом у нас не охлаждается бензонасос, соответственно, он может давать слишком много тепла, что может привести к тому, что вскипит бензин", - пояснил Шапарин.

Переход бензина в газообразное состояние может привести к его возгоранию, добавил он. "Когда бензин вскипает и в газообразном виде вырывается из бензобака, это, мягко говоря, весьма неприятный спецэффект", - отметил специалист. Парообразный бензин может и вспыхнуть, предостерег он.


Источник: tengrinews.kz
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