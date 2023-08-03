Названы две опасные ошибки при заправке автомобиля в жару

Летом во время заправки авто важно соблюдать два правила, чтобы не спровоцировать пожар. Об этом предупредил автоэксперт Антон Шапарин, передает Tengri Life со ссылкой на РИА Новости.



Заливая бензин в бак автомобиля при высокой температуре воздуха, необходимо учитывать особенности этого огнеопасного вещества, подчеркнул Шапарин. По его словам, в жаркую погоду нельзя заправлять машину чрезмерным объемом горючего, рискуя, что оно перельется через край.



"В большинство автомобилей можно залить дополнительные литр-два топлива после отсечки пистолета на заправке, но делать так не надо. Главное, не занимайтесь странным делом, когда все отщелкнуло, а вы продолжаете наливать и наливать до тех пор, пока из горловины бензобака топливо не польется", - посоветовал эксперт.



Такие действия могут привести к опасным последствиям, считает он. С другой стороны, ездить с практически пустым баком - тоже серьезная ошибка, поскольку в этом случае горючее может закипеть, продолжил автоэксперт.



"Не надо держать бак пустым, то есть не надо ездить "на парах". Летом у нас не охлаждается бензонасос, соответственно, он может давать слишком много тепла, что может привести к тому, что вскипит бензин", - пояснил Шапарин.



Переход бензина в газообразное состояние может привести к его возгоранию, добавил он. "Когда бензин вскипает и в газообразном виде вырывается из бензобака, это, мягко говоря, весьма неприятный спецэффект", - отметил специалист. Парообразный бензин может и вспыхнуть, предостерег он.